Paura a Copertino, rapina in tabaccheria: in due reagiscono, feriti. Poi banda tenta di rubare auto a colpi di fucile

COPERTINO (Lecce) – Prima la cruenta rapina, poi la fuga con tanto di spari in aria e il tentativo di sottrarre un’auto di un malcapitato passante.

Sono stati attimi di panico quelli vissuti ieri sera a Copertino. Tre balordi sono entrati in azione intorno alle 20.30 assaltando la tabaccheria “Zizzari” di via Cosimo Mariano. Quando hanno fatto irruzione nella rivendita, con il volto coperto per non farsi riconoscere, uno di loro era armato di fucile. All’interno dell’esercizio in quel momento vi erano un cliente e il figlio del proprietario che sono rimasti sul momento impietriti di fronte all’improvvisa rappresaglia. Forti della minaccia dell’arma i rapinatori hanno intimato di consegnargli tutto il denaro presente in quel momento nel registratore di cassa.

A questo punto però è accaduto quello che forse i balordi non avrebbero immaginato. Le due persone che si trovavano nella tabaccheria invece di obbedire ai loro ordini hanno reagito. Il loro coraggio però li ha messi seriamente a rischio. Entrambi hanno cercato di mettere in fuga i balordi ma sono stati messi fuori gioco, colpiti dal calcio del fucile che imbracciava uno dei rapinatori. Il cliente è stato ferito in maniera piuttosto seria alla testa, tanto che è subito crollato a terra sanguinante. Il figlio del titolare è stato raggiunto da un colpo sferrato in pieno viso sempre con il calcio dell’arma.

A quel punto i rapinatori hanno accelerato le loro operazioni, arraffando velocemente non solo i soldi della cassa ma anche pacchetti di sigarette. Poi velocemente si sono dati alla fuga. Uscendo dalla tabaccheria hanno anche esploso un colpo di fucile in aria. Ma non è finita qui. I tre rapinatori erano a piedi, così per accelerare la loro corsa hanno pensato di rubare un’auto ad un passante. Hanno esploso tre colpi in direzione di un giovane che in quel momento stava passando da quella strada a bordo della sua Golf. Uno degli spari ha anche colpito la fiancata dell’auto. Il ragazzo a bordo però ha avuto la prontezza di schiacciare il piede sull’acceleratore in modo da sfuggire ai tre malfattori.

Nel frattempo i due feriti in tabaccheria con non pochi sforzi sono riusciti a chiedere aiuto. Sul posto sono sopraggiunte poi le ambulanze del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’ospedale “San Giuseppe” di Copertino. Entrambi sono stati medicati e dimessi dopo qualche ora. La tabaccheria è stata raggiunta anche dai carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli insieme ai militari della scientifica che hanno effettuato i rilievi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla tabaccheria, che saranno utili per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quei concitati istanti. Dall’analisi dei filmati inoltre potrebbero spuntare elementi chiave per rintracciare i tre rapinatori.