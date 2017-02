Spari e terrore all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, evade un ergastolano. Quattro feriti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Spari, un detenuto evaso e quattro feriti: un poliziotto, un vigilante e due utenti.

Follia poco prima di mezzogiorno nel reparto di Chirurgia endoscopica, al terzo piano dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il carcerato a cui si sta dando la caccia è Fabio Antonio Perrone, 42enne, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fatmir Makovic, 45enne, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 marzo dello scorso anno, in un bar di Trepuzzi.

Accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria al nosocomio per una colonscopia, stando a quanto finora emerso, l’uomo, appena libero dalle manette, è riuscito a impossessarsi di una pistola, sfilandola dalla fondina di una delle guardie.

Ha così puntato l’arma, una calibro 9, contro la scorta e alcuni infermieri presenti in stanza, in attesa dell’arrivo del medico. Ha esploso numerosi colpi, almeno dodici, anche lungo i corridoi, terrorizzando pazienti e familiari, che si sono barricati nelle stanze.

Il detenuto è riuscito a guadagnare l’uscita, scendendo dalle scale, per poi scappare su una Toyota Yaris di colore grigio, rubata a una donna, ferma nel parcheggio antistante. La signora si è vista all’improvviso puntare la pistola alla tempia.

Una volta al volante dell’auto, Perrone si è allontanato dall’ospedale, sfondando le barriere d’accesso. Qui un vigilante in servizio al gabbiotto è rimasto leggermente ferito nel tentativo di fermare il veicolo, fuggito a tutto gas. Ha rischiato di essere travolto in pieno.

Uno dei proiettili esplosi all’impazzata ha raggiunto un agente della penitenziaria, sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla coscia. E’ ora ricoverato nel reparto di “Rianimazione”, ma non è in gravi condizioni. Un utente è stato, invece, colpito di striscio a una caviglia, sempre da un proiettile, mentre si trovava sulle scale. E’ stato medicato al pronto soccorso: guarirà in pochi giorni. Una giovane donna è, infine, caduta sul pavimento, mentre tentava di scappare alla vista dell’uomo armato. Anche per lei, fortunatamente, nulla di serio. La paura per tutti è stata tanta. E gli occhi delle persone che hanno assistito alla terrificante scena, degna di un violento film d’azione, ne sono testimonianza.

Al “Vito Fazzi”, scattato l’allarme, sono piombati carabinieri, penitenziaria, agenti della Squadra mobile e il procuratore aggiunto Antonio De Donno. Mentre in tutta la provincia sono stati organizzati posti blocco. Per le ricerche è stato attivato anche un elicottero della guardia di finanza. Nessuna traccia al momento dell’ergastolano, che avrebbe potuto essere il responsabile di una vera e propria strage questa mattina.

Fabio Perrone, conosciuto come “triglietta”, è ritenuto dagli investigatori un pericoloso esponente vicino alla Sacra Corona Unita. Dopo aver scontato 18 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, armi e droga, nel marzo del 2014 uccise il 45enne di etnia rom Fatmir Makovich e ferì gravemente suo figlio, 16enne. Venne arrestato qualche giorno dopo con le accuse di omicidio volontario e tentato omicidio.

Il grave fatto di sangue, che sconvolse la cittadina di Trepuzzi, si svolse all’interno del bar “Gold”, nel quale le vittime e loro connazionali stavano concludendo la serata. Nel locale entrarono a un certo punto Perrone e amici. Tra i due gruppi cominciò una violenta lite, conclusasi con il sangue. Il 45enne impugnò una pistola, ed esplose, anche in quel caso, numerosi colpi di una pistola: i militari sequestrarono 15 bossoli di una calibro 9. Padre e figlio cercarono riparo nel bagno del bar, ma fu tutto inutile. Furono inseguiti e feriti. Fatmir Makovich morì sul colpo, il figlio riuscì a salvarsi, probabilmente grazie alla protezione del genitore.

Quanto accaduto ha generato preoccupazione, e anche indignazione, nell’Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria. Ecco le parole del segretario generale Leo Beneduci: “Sono migliaia gli agenti che subiscono lesioni e ferite anche gravi a seguito delle condizioni in cui sono costretti ad operare all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari in ragione di una gravissima trascuratezza politico-istituzionale che affligge in questo momento il Corpo. Quanto all’ulteriore gravissimo episodio, frutto di disinteresse, di disorganizzazione e di trascuratezza istituzionale, invitiamo il ministro della Giustizia Andrea Orlando a rassegnare le proprie dimissioni – aggiunge Beneduci – rispetto alla reiterata indifferenza dimostrata nei confronti della polizia penitenziaria in questo ultimo anno, e il capo del Dipartimento Santi Consolo a riflettere sui danni che la sua amministrazione sta apportando alla funzionalità del Corpo e di cui stanno facendo le spese 40mila donne e uomini in uniforme nelle carceri italiane”.

Dure le affermazioni anche di Angelo Urso, Segretario Generale della UILPA Penitenziari: “Per garantire la sicurezza penitenziaria, fulcro del sistema sicurezza del Paese – chiarisce – non basta aprire le celle e ricercare le pur necessarie attività rieducative per i detenuti, ma è indispensabile altresì assicurare l’operatività della Polizia penitenziaria anche approvvigionandola adeguatamente di mezzi e strumenti efficienti e formandola ed aggiornandola costantemente sulle tecniche operative e nel maneggio delle armi. E poi bisogna garantire l’efficienza psicofisica e la reattività dei poliziotti che certamente viene compromessa da turni di servizio molto più lunghi del previsto, riposi settimanali diluiti e ferie annuali rinviate. Non ci meraviglieremmo, infatti, se anche in questa circostanza si scoprisse che la scorta era sottodimensionata per esigenze di servizio e/o inadeguatezze organiche e sovraccaricata di lavoro”.

Nel frattempo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha avviato un’indagine amministrativa per fare piena luce sull’episodio.