Mafia&Politica a Lecce, dossier del Pd a giorni sul tavolo di Rosy Bindi. Il parallelo con gli scandali romani

LECCE – La magistratura continuerà a fare il suo dovere, accertando presunte responsabilità, ma intanto anche la politica segue il suo corso. E le carte approderanno sul tavolo della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosy Bindi.

A lei e alla sua squadra il Pd provinciale chiede di verificare “eventuali connessioni o contiguità della criminalità con esponenti istituzionali di primo piano tutt’ora al governo”. E’ quanto affermato oggi in conferenza stampa nella sede della federazione in via Tasso. Il caso è quello di Mafia&Politica, ovvero i presunti rapporti tra uomini legati alla criminalità organizzata con alcuni politici del centrodestra leccese sia nelle primarie del 2012 sia nelle successive elezioni amministrative, svoltesi nel maggio dello stesso anno: i fatti sarebbero contenuti nelle carte di un fascicolo dell’inchiesta Eclissi, condotta dalla Dda di Lecce.

Dalle intercettazioni sarebbe emerso il nome di Severo Martini, assessore attualmente in carica nella Giunta Perrone, che però non risulta indagato e che, sulla stampa, ha difeso la sua professionalità e onestà. Il punto di contatto tra la politica e gli ambienti della criminalità organizzata sarebbe invece Mario Blago, peraltro candidatosi alle Comunali del 2002 a Lecce nelle liste della Margherita.

Per il segretario provinciale dem Salvatore Piconese – che per l’occasione rispolvera Berlinguer – esiste una vera e propria “questione morale” nella città di Lecce: ne è stato messo al corrente anche il prefetto, Claudio Palomba, e il ministro dell’Interno Angelino Alfano tramite un’interrogazione dei deputati Fritz Massa e Salvatore Capone. “Confidiamo nel lavoro della magistratura e della Prefettura, ma intanto la politica deve andare avanti chiedendo chiarezza su quei fatti”, ha evidenziato Piconese, anche alla luce del risalto nazionale che ha avuto la faccenda. “Il Corriere della Sera, nella prima pagina del 21 settembre scorso, citava tra gli scandali italiani, e i danni alle casse dell’erario che ne conseguono, anche quello di Lecce inerente gli alloggi popolari”, ha proseguito, auspicando che si apra “una stagione nuova, con una classe dirigente rinnovata”.

Quanto agli strumenti più idonei da mettere in campo, sarà il prefetto a occuparsene. Quantomeno dal punto di vista, per così dire, istituzionale. Perché poi c’è un profilo politico da considerare. “Le responsabilità rispetto alle scelte in Giunta sono in capo al sindaco Paolo Perrone”, ha chiarito infatti la consigliera comunale Loredana Capone. “Ammesso che sia in condizione di potersi assumere le sue responsabilità, perché poi ci vogliono i numeri”, ha specificato il segretario Pd cittadino Fabrizio Marra. Il che suona più o meno così: spetta al sindaco assumersi l’onere, eventualmente, di allontanare Martini dalla Giunta. In tal senso l’opzione rimpasto potrebbe tornare utile, ammesso che Perrone ritenga l’accordo con gli azzurri “di lungo respiro” e sempre che Forza Italia decida di rimanere in maggioranza, cosa non scontata. Le variabili sono diverse.

Nel frattempo, il Pd traccia un parallelo tra quanto si andrebbe profilando a Lecce e Mafia Capitale, la maxi inchiesta che ha travolto Roma in questi mesi mettendo in luce relazioni pericolose e ambigue tra politica e criminalità. “Nel 2012 non riuscimmo a interagire con pezzi importanti della città”, denuncia Marra, che parla pure di un clima fatto di “cose dette e non dette, bisbigliate” che starebbero venendo però alla luce. Conferma di ciò, per il Pd, sarebbero le parole pronunciate da uno sfrattato che chiede al presidente Mattarella una casa: “Mi era stata promessa, ma poi è scattata l’inchiesta nel giugno 2015, non ho più avuto risposte”. Nel caso degli scandali romani, invece, sarebbe emerso che “intere famiglie di boss risiedono negli alloggi popolari con assegnazioni da parte del Comune oppure con occupazioni abusive, tanto nessuno li manda via“, hanno evidenziato gli esponenti del partito, che hanno chiesto ora una pronta verifica dei fatti.

Anche la consigliera Capone ha rilevato che “quanto accaduto a Roma è sotto gli occhi di tutti. Quella storia ci insegna che l’attenzione dev’essere massima”.