Non c’è solo la battaglia sul Frecciarossa. Cronaca di un (lungo) viaggio in treno da Lecce a Otranto. Con due cambi

LECCE – Ben due cambi. E un’ora e un quarto o più di marcia. Con alcune corse anche di un’ora e 35 minuti. Tanto ci vuole con Ferrovie sud est per arrivare in treno da Lecce a Otranto.

Nulla che non si possa affrontare, sia chiaro, ma la provincia di Lecce pullula di turisti provenienti da ogni parte d’Europa che sono abituati a standard ben più elevati in termini di mobilità. E Otranto non è una località sperduta e sconosciuta ma, di fatti, uno dei luoghi di villeggiatura più affascinanti, ricchi di storia, turisticamente appetibili che il territorio conosca. Con un mare cristallino, che, almeno, ricompensa della fatica del viaggio.

Le carrozze delle littorine sono a dir poco vetuste e alcuni viaggi si rivelano davvero incredibili. L’altro giorno una viaggiatrice ha denunciato, con tanto di immagini che hanno fatto il giro dei social, le condizioni di arretratezza del Lecce-Gallipoli. E il senatore Stefàno ha rivolto una interrogazione al ministro dei Trasporti Delrio riguardante proprio il degrado delle vetture.

D’altronde, le corse dei pullman previste dalla Provincia a bordo di “Salento in bus“, pensate proprio per agevolare gli spostamenti turistici, sono terminate il 5 settembre, senza sorprese. La data di inizio e conclusione del servizio sono ampiamente note e palazzo dei Celestini non può garantire oltre: i problemi finanziari, tra riordino degli enti e riforme istituzionali, sono ben noti. Assicurarne il funzionamento nel periodo estivo è già stato un successo. E i commenti di qualche turista sentiti in giro sono stati più che positivi. Ma è con la chiusura di “Salento in bus” che spostarsi, appunto, diventa veramente complicato.

Il mancato arrivo del Frecciarossa fino a Lecce, in questo contesto, rappresenta solo uno dei versanti su cui è necessario insistere per allineare il Salento a standard moderni. E per parlare di destagionalizzazione in maniera concreta. I parlamentari si sono mossi per quella che è una giusta causa per il territorio, anche se non è ben chiaro come le rotaie, non adeguate localmente all’alta velocità, possano supportare un treno del genere. Di battaglie da fare ce ne sarebbero tante. Decidiamo, per verificare sul campo, di fare, per un giorno, i “turisti per caso”. Paghiamo il biglietto per Lecce-Otranto andata e ritorno e saliamo a bordo. La corsa è quella delle 9.36 del mattino: ci annunciano due cambi, a Zollino e Maglie. Il primo tratto è a dir poco asfissiante: la carrozza è vecchia, senza aria condizionata, piena di gente. Il caldo è soffocante. Nei sedili vicini due turiste, una irlandese e l’altra belga. Conversando in inglese ci dicono che i posti sono spettacolari, la gente è estremamente “helpful”, ma i servizi lasciano a desiderare, mobilità in testa. “Ho chiesto a un box informazioni come dovevo spostarmi per arrivare in un certo posto, mi è stato detto di guardare su internet”, ci spiega una. Aggiungendo che, al suo arrivo, a Lecce, intorno alle due del pomeriggio, “era tutto chiuso”. Prendiamo nota e salutiamo. C’è il primo cambio.

A Zollino prendiamo un treno moderno, dotato di aria condizionata, con il logo della Regione Puglia sulla fiancata. Ci accomodiamo con un sospiro di sollievo, ma il viaggio dura poco. A Maglie si cambia nuovamente e, questa volta, ci ritroviamo con la vecchia littorina. A bordo, altri turisti. Arriviamo a Otranto intorno alle 10.54, minuto più, minuto meno. Nota positiva del viaggio, la cordialità del personale di bordo Fse: disponibili in qualsiasi momento a fornire informazioni a una clientela spesso disorientata, gentili, efficienti, responsabili. A salvare il Salento, come di consueto, è l’aspetto umano. Se fosse accompagnato anche dall’evoluzione tecnologica sarebbe perfetto. Ma, si sa, non si può avere tutto.