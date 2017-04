Ecotassa, Forza Italia attacca la Regione: “Rivedere i parametri per il pagamento del tributo in misura ridotta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “E’ inaccettabile il comportamento assunto dalla Regione sulla questione ecotassa”.

E’ la dura presa di posizione di Silvano Macculi, ex assessore provinciale, nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede leccese di Forza Italia, alla presenza dei consiglieri regionali e del presidente della Provincia, Antonio Gabellone, per fare chiarezza sulla questione relativa al pagamento del tributo speciale.

“Qualche mese fa – ha proseguito Macculi -, con il patrocinio dell’avvocato Luigi Quinto, ci siamo rivolti al giudice amministrativo per avere chiarezza sulla interpretazione della normativa, che riconosce il diritto alla riduzione dell’80% del tributo per le ipotesi nelle quali i rifiuti, prima di essere conferiti in discarica, vengano sottoposti ad un complesso sistema di trattamento. Non si può infatti tollerare il comprtamento della Regione, tanto più quando la vicenda si riflette direttamente sulle tasche dei cittadini, che a causa della ingiustificata presa di posizione della Regione si trovano a pagare un tributo cinque volte maggiore, ovvero 25,82 euro per tonnellata, di quello stabilito dal Consiglio di Stato”.

“Nel tentativo di porre rimedio alla irrazionalità del sistema – ha concluso Macculi -, ho predisposto un ordine del giorno da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale, per fare chiarezza sulla portata applicativa della norma statale, che riconosce un abbattimento dell’80% dell’ecotassa, per l’ipotesi di trattamenti inefficienti. In pratica, proponiamo che gli impianti di trattamento dei RSU indifferenziati, per poter usufruire del pagamento in misura ridotta debbano ottenere i seguenti risultati: un recupero superiore al 38% e un conferimento in discarica inferiore al 30%. In tale ipotesi, la quota conferita in discarica è soggetta al pagamento dell’ecotassa, nella misura del 20%”,

Una soluzione che i consiglieri regionali di Forza Italia sottoporranno all’attenzione dell’assessore regionale Nicastro, in occasione della riunione della commissione fissata per martedì prossima. Intanto il presidente della Provincia, Antonio Gabellone, ha sottolineato che “Vendola e Nicastro si comportano in maniera folle, perchè con le loro decisioni penalizzano i cittadini”.